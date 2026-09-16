Соседка спала, а трагедия случилась на веранде: что известно о нападении медведя на пенсионерку в Верхнем Кебеже

Деревня Верхний Кебеж в Красноярском крае стала местом трагедии: хищник расправился с 66-летней женщиной прямо на территории ее частного дома, сообщила prmira.ru. По данным источника «ПМ», тело погибшей обнаружили утром в среду, 16 сентября.

По информации издания, сначала появилась версия, будто медведь вытащил пенсионерку через окно, сломав раму. Якобы женщина услышала, что зверь забрался во двор, выглянула — и тот ее заметил. Однако вскоре в СК эту картину опровергли.

Согласно уточненным данным, окно медведь не ломал и внутрь через него не попадал. В настоящее время рассматривается другая версия, которая также требует подтверждения факами, — женщина самостоятельно вышла на веранду, где хищник ее и схватил. Соседи нашли тело примерно в 15 метрах от дома.

Во дворе дома хищник и оставил свою жертву. По словам источника, в момент трагедии в доме находилась соседка погибшей, но она спала. Сейчас ведутся поиски медведя.

Ранее сообщалось, что в Мысках родители могут временно перевести ребенка на дистанционное обучение из-за приближения медведей.