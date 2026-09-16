Артем Садула поблагодарил ветеранов Городского округа Пушкинский за активную жизненную позицию

Как сообщил Садула, ветераны поделились своими предложениями и передали обращения для дальнейшей работы. Он особо отметил людей, которые много лет трудились на благо Ивантеевки и продолжают занимать активную жизненную позицию, — от имени Совета депутатов им вручили благодарственные письма.





Председатель Совета депутатов округа также поблагодарил главу Совета ветеранов Бориса Клюева за его работу, внимание к людям и активное участие в жизни города. По словам Артема Садулы, такие встречи важны тем, что ветераны хорошо знают историю Ивантеевки, видят, как она меняется, и могут прямо сказать, что еще необходимо сделать для улучшения жизни людей.