Артем Садула поблагодарил ветеранов Городского округа Пушкинский за активную жизненную позицию
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
В городской библиотеке Ивантеевки состоялась встреча председателя председателя Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артема Садулы с представителями Совета ветеранов, в которой также приняли участие коллеги-депутаты. Обсуждалась история города, его развитие и проблемы, волнующие старшее поколение.
Как сообщил Садула, ветераны поделились своими предложениями и передали обращения для дальнейшей работы. Он особо отметил людей, которые много лет трудились на благо Ивантеевки и продолжают занимать активную жизненную позицию, — от имени Совета депутатов им вручили благодарственные письма.
Председатель Совета депутатов округа также поблагодарил главу Совета ветеранов Бориса Клюева за его работу, внимание к людям и активное участие в жизни города. По словам Артема Садулы, такие встречи важны тем, что ветераны хорошо знают историю Ивантеевки, видят, как она меняется, и могут прямо сказать, что еще необходимо сделать для улучшения жизни людей.