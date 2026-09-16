В Московской области 20 участников СВО прошли бесплатное обучение вождению с ручным управлением

«Мы приняли закон, гарантирующий участникам СВО бесплатную реабилитацию. Потом, по просьбам наших воинов, внесли в него изменения, разрешающие их близким также бесплатно находиться в центрах на период реабилитации. Также приняты законы о льготах по транспортному налогу, квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий, бесплатной юридической помощи и дополнительных мерах поддержки в рамках социальной газификации, денежных компенсациях взамен земельного участка», – рассказал Олег Рожнов о мерах поддержки бойцов в регионе.