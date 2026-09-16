«Енисей» отправил в отставку главного тренера после семи матчей без побед
«Енисей» уволил главного тренера Ташуева после семи матчей без побед
Фото: [ФК «Енисей»]
Футбольный клуб «Енисей» объявил об отставке главного тренера Сергея Ташуева. Сообщается, что решение принято по соглашению сторон.
Ташуев возглавил красноярский клуб в декабре прошлого года, сменив Андрея Тихонова.
Команда начала нынешний сезон с двух побед в трех матчах, но затем последовала серия из семи игр, в которых сибиряки не смогли победить ни разу. В 10 матчах «Енисей» набрал 10 очков и занимает 14-е место.
«Отдельная благодарность тренеру за фирменный стиль, который он стремился привить нашей команде: умный, тактически выверенный и содержательный футбол. Особая геометрия игры, нестандартные решения и внимание к деталям стали важной частью сезона-2025/26 и подарили болельщикам немало ярких матчей», — говорится в сообщении клуба.
67-летний Ташуев ранее возглавлял «Краснодар», «Ахмат», «Анжи», «Факел» и другие клубы.