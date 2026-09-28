Дочь Синди Кроуфорд впала в депрессию из-за неожиданной смерти брата

Daily Mail: Кайя Гербер впала в депрессию после смерти 27-летнего брата Пресли

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

25-летняя дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера Кайя впала в депрессию после скоропостижной смерти 27-летнего брата Пресли, сообщает Daily Mail. Сын супермодели и ресторатора скончался на прошлой неделе в элитном реабилитационном центре.

По информации источника, Кайя всегда была близка с братом. Родители старались защитить девушку и не допустить, чтобы она столкнулась с запрещенными веществами, как это произошло с сыном.

Источник из окружения Кроуфорд заявил, что Кайя разбита и не может поверить в смерть брата. Родные девушки обеспокоены ее состоянием. Инсайдер отметил, что вся семья волнуется за Кайю, боится, что она не сможет справиться с утратой, но вокруг нее много поддержки — друзья всегда рядом.

Более того, из-за трагических событий дочь супермодели отказалась от рабочих обязательств. Родные не знают, когда Кайя сможет вернуться к карьере. По словам инсайдеров, Гербер не может отойти от темы наркотиков, которая вгоняет ее в депрессию.

При этом, отмечается, девушка сама не употребляет запрещенные вещества и сильно переживает из-за того, что они отняли у нее родного человека.

Ранее стало известно, что тело Пресли Гербера кремировали.

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