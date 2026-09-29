«Амур» выстоял в матче с «Нефтехимиком»

«Амур» прервал победную серию «Нефтехимика» в КХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Амур»]

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский «Амур» обыграл на своей площадке «Нефтехимик» из Нижнекамска со счетом 1:0. Единственную шайбу в начале третьего периода забросил Кирилл Пилипенко.

Дальневосточники прервали победную серию «Нефтехимика» из трех матчей. Причем за три предыдущие игры нижнекамцы забросили 18 шайб, а в этот раз не смогли поразить ворота Максима Дорожко, отразившего все 23 броска.

В свою очередь, «Амур» одержал вторую победу кряду, причем в предыдущем матче был обыгран действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» (3:1).

«Нефтехимик» остался на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 15 очками после 11 игр. «Амур» занимает шестую позицию с 9 баллами после 9 матчей.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев раскритиковал свою команду после поражения от челябинского «Трактора» (1:2 ОТ).

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