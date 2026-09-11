«Я уйду немедленно»: звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс создала страницу в соцсетях сразу пригрозила ее удалить

Актриса сразу предупредила будущих подписчиков, что не станет терпеть негативные комментарии и готова немедленно удалить страницу.

«Если кто-то скажет что-то негативное, я уйду немедленно. Без лишних вопросов», — отметила Лоуренс.

Голливудская звезда также отметила, что удалит аккаунт, если почувствует, что кто-то плохо о ней думает.

Ранее Лоуренс рассказывала, что в 2018 году пользовалась секретным аккаунтом — только для наблюдения за другими пользователями, без публикации собственного контента. По ее словам, она избегала активного присутствия в соцсетях из-за нежелания сталкиваться с общественным осуждением. Теперь же Дженнифер решила попробовать снова, но на своих условиях.

Ранее актриса Анджелина Джоли заявила, что никогда не проявляла эмоции перед детьми.

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