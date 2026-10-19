Паулина Поризкова рассказала о потере внимания мужчин после 50 лет

61-летняя американская супермодель Паулина Поризкова призналась, что после 50 лет столкнулась с неожиданным отношением со стороны мужчин, передает Super.

По ее словам, на сайтах знакомств и в обществе женщины в возрасте становятся «невидимками». Паулина провела на сайтах знакомств пять лет, но за это время у нее было, может быть, четыре встречи. В барах и на вечеринках внимание мужчин, по ее наблюдениям, приковано в основном к женщинам моложе 30 лет.

«До встречи с мужем я была невероятно популярна среди мужчин, поэтому превращение из самой привлекательной девушки в городе в незаметную 58‑летнюю женщину стало для меня настоящим шоком», — рассказала Поризкова.

Несмотря на трудности, Паулина нашла новую любовь через сайт знакомств. Ее избранником стал телесценарист Джефф Гринштейн, который старше ее на год. Пара провела вместе три года и поженилась.

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