Дочь Дмитрия Маликова подогрела слухи о новом романе

В личном блоге она опубликовала снимки, которые многие восприняли как намек на романтические отношения.

«Октябрь особенно хорош, когда есть, с кем делить вечера» и «Официально: октябрь — месяц свиданий», — подписала фото девушка.

Личность спутника она при этом не раскрыла.

В конце августа Маликова делилась фото из ресторана в Кейптауне. Тогда она назвала это свидание самым красивым. Эти публикации усилили слухи о том, что у Стефании появился новый избранник.

До этого Стефания около четырех лет встречалась с 29-летним хоккеистом из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кириллом Капризовым. Пара рассталась в конце 2025 года. После разрыва Маликова не комментировала свою личную жизнь.

Ранее сообщалось, что Стефания Маликова выступила на саммите моды BRICS+.