Перенесший ампутацию Костомаров сыграл в теннис с третьей ракеткой России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший ампутацию кистей и ног, сыграл в теннис с третьей ракеткой России (15-й в мире) Кареном Хачановым. Об этом оба спортсмена рассказали в соцсетях.

Костомаров поблагодарил теннисиста за игру. Он отметил, что особое удовольствие она доставила его дочке Анастасии, которая занимается теннисом и тоже приняла участие в турнире. Костомаров пошутил о скорой встрече на турнире Большого шлема.

Карен Хачанов написал, что восхищается мужеством Костомарова.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в дуэте с Татьяной Навкой Костомаров долго лечился от пневмонии. Болезнь привела к тяжелым осложнениям, которые потребовали ампутации конечностей.

В настоящее время Костомаров пользуется протезами. С помощью их он поможет ходить, плавать, водить машину и, как выяснилось, даже играть в теннис.