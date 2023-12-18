Переживший ампутацию Костомаров выступил на шоу Авербуха

В дневной программе Костомаров показал номер с участием супруги Оксаны Домниной. А вечером фигурист и его партнерша Татьяна Навка продемонстрировали легендарную программу «Кармен», с которой они в 2006 году победили на Олимпиаде в Турине.

В январе Костомаров попал в больницу с пневмонией. Болезнь протекала тяжело, у 46-летнего спортсмена начался сепсис. В феврале ему ампутировали стопы ног и кисти рук. Костомаров освоил протезы, и 11 декабря показал свои первые тренировки на льду.

Дуэт Навка – Костомаров выиграл Олимпийские игры, дважды побеждал на чемпионатах мира и трижды – на чемпионатах Европы.