Слуцкий дал совет Головину по продолжению карьеры в России

Тренер Слуцкий посоветовал Головину переходить в «Зенит», а не в «Спартак»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Монако»]

Известный российский тренер Леонид Слуцкий в новом выпуске FONtour порассуждал о дальнейшей карьере полузащитника «Монако» и сбоорной России Александра Головина.

Известно, что на Головина претендуют «Зенит» и «Спартак». Причем красно-белые были близки к оформлению трансфера уже этим летом.

Слуцкий заявил, что Головину лучше никуда не уходить из «Монако», поскольку сейчас он показывает за монегасков свой лучший жизни футбол и играет на наиболее комфортной позиции десятки. Если все же переход в российский клуб станет неизбежным, тренер посоветовал бы Головину в случае равных финансовых условий выбрать «Зенит».

Специалист привел два аргумента: во-первых, болельщики ЦСКА, за который Головин играл до отъезда во Францию, более терпимо отнесутся к переходу в «Зенит», чем во «враждебный» «Спартак»; во-вторых, у «Зенита», как считает Слуцкий, больше шансов выиграть чемпионат России.

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб семь матчей, забив один мяч и сделав три ассиста.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, почему Марио Фернандес перешел в «Зенит».

Читайте также

Комментатор Елагин раскритиковал курс, выбранный сборной России

Комментатор Елагин раскритиковал курс, выбранный сборной России

Шукшина подала в суд на составителей ЕГЭ: актриса заявила, что цитату ее отца исказили

Шукшина подала в суд на составителей ЕГЭ: актриса заявила, что цитату ее отца исказили

Экс-тренер сборной России раскритиковал поведение Разина из «Металлурга»

Экс-тренер сборной России раскритиковал поведение Разина из «Металлурга»

Раскрыта личность отца будущего ребенка Решетовой

Раскрыта личность отца будущего ребенка Решетовой

Стало известно, во сколько обошелся отдых Бледанс в Таиланде

Стало известно, во сколько обошелся отдых Бледанс в Таиланде

Громкий скандал в английском футболе: «Манчестер Сити» могут лишить титулов и изгнать из АПЛ за финансовые махинации

Громкий скандал в английском футболе: «Манчестер Сити» могут лишить титулов и изгнать из АПЛ за финансовые махинации

«Я всем сердцем с Оксаной»: Айза поддержала бывшую жену Джигана после откровенного интервью

«Я всем сердцем с Оксаной»: Айза поддержала бывшую жену Джигана после откровенного интервью

Объявление Овечкина об уходе из НХЛ взорвало цены на матчи «Вашингтона»

Объявление Овечкина об уходе из НХЛ взорвало цены на матчи «Вашингтона»

«Зенит» обыграл в товарищеском матче БАТЭ

«Зенит» обыграл в товарищеском матче БАТЭ

«Сейчас бы такую лавочку уже закрыли»: Анна Довлатова высказалась о феномене Кашпировского

«Сейчас бы такую лавочку уже закрыли»: Анна Довлатова высказалась о феномене Кашпировского

Футболист ЦСКА прокомментировал слухи об интересе к нему ПСЖ

Футболист ЦСКА прокомментировал слухи об интересе к нему ПСЖ

Кузнецов продержался в «Сибири» месяц: контракт расторгнут по обоюдному согласию

Кузнецов продержался в «Сибири» месяц: контракт расторгнут по обоюдному согласию

Добавьте mosregtoday.ru в избранное