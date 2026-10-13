Слуцкий дал совет Головину по продолжению карьеры в России

Известно, что на Головина претендуют «Зенит» и «Спартак». Причем красно-белые были близки к оформлению трансфера уже этим летом.

Слуцкий заявил, что Головину лучше никуда не уходить из «Монако», поскольку сейчас он показывает за монегасков свой лучший жизни футбол и играет на наиболее комфортной позиции десятки. Если все же переход в российский клуб станет неизбежным, тренер посоветовал бы Головину в случае равных финансовых условий выбрать «Зенит».

Специалист привел два аргумента: во-первых, болельщики ЦСКА, за который Головин играл до отъезда во Францию, более терпимо отнесутся к переходу в «Зенит», чем во «враждебный» «Спартак»; во-вторых, у «Зенита», как считает Слуцкий, больше шансов выиграть чемпионат России.

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб семь матчей, забив один мяч и сделав три ассиста.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, почему Марио Фернандес перешел в «Зенит».