Трусова рассказала, из-за чего паниковала перед прокатом произвольной программы в Алма-Ате

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала и сильных переживаниях перед прокатом произвольной программы на челленджере «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате.

Серебряный призер Олимпийских игр в итоге безошибочно откатала программу и по сумме двух выступлений уверенно заняла первое место с суммой 226,01 балла.

Трусова призналась, что она и ее тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз сильно переживали из-за того, что на турнире необходимо было обязательно занимать первое место — только оно позволяло стать первой в очереди на участие в Гран-при.

Кроме того, неожиданная проблема возникла и во время самих соревнований.

«Там, где прыгаю каскад, лутц‑тулуп, был прилеплен железный мишка. Не смогла его оторвать перед своим выступлением. Я очень паниковала из‑за этого. Решила, что буду прыгать в другом углу, потому что вариантов не было, как сдвинуть каскад, потому что не смотрю на лед, когда прыгаю. Я увидела это в последний момент», — рассказала Трусова.

Ранее стало известно, что во время трансляции короткой программы Трусовой в ВК число зрителей выросло в три раза.