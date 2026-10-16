«Первые 15 минут были ужасными»: Артиге пришлось извиняться после разгрома от «Оренбурга»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига принес извинения болельщикам после поражения казанской команды в домашнем матче Кубка России от «Оренбурга» (1:4).

Уже к 10-й минуте «Оренбург» вел 2:0 после голов Егора Назаренко и Рената Голыбина. Во втором тайме уральцы закрепили свое преимущество мячами Данилы Хотулева и Андрея Касаджикова. Лишь в компенсированное время Ульви Бабаев сумел размочить счет.

«Мы говорили, что сегодняшний матч важен. Нужно биться и показывать бойцовские качества. Но первые 15 минут были ужасные. Единственное, что могу сказать — это извиниться перед болельщиками. «Такой день сегодня, такой матч, и он сложился ужасно», — сказал Артига.

Специалист рассказал, что команда проведет время на базе, готовясь к матчу со «Спартаком». Он заявил, что хочет увидеть от игроков реакцию на поражение в игре с «Оребургом».

Матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» пройдет 18 октября на «Лукойл Арене».

Ранее главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об игре голкипера Ильи Помазуна в матче против «Родины».