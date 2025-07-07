Певица Буланова раскрыла причины популярности среди зумеров

Легендарная певица Татьяна Буланова неожиданно обрела вторую волну популярности — теперь ее слушают не только поклонники 90-х, но и зумеры, которые открывают для себя ее хиты через соцсети и современные медиа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам артистки, мода имеет цикличность, поэтому старые хиты возвращаются в тренды через кино, мемы и TikTok. В данном случае сработал так называемый вирусный эффект – одна из песен случайно попала в соцсети и вызвала новую волну интереса. К тому же молодежь увлекается эстетикой и музыкой эпохи 90-х.

Буланова заявила, что она не удивлена и считает это закономерностью. Тем не менее, несмотря на рост популярности, она не планирует завышать цены на билеты.

По ее мнению, настоящая музыка вне времени. Ее хиты, спустя десятилетия, находят отклик у нового поколения — и это лучший комплимент для артиста.

Ранее критик оценил шансы Кадышевой на фоне роста популярности стать «новой примадонной».