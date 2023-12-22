Писатель Лабковский может отсудить около трех миллионов рублей за продажу книг на Wildberries
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Михаил Лабковский подал в суд в связи с незаконной продажей своих книг на Wildberries. Об этом сообщает Life.ru.
Добавляется, что также он имеет претензии к индивидуальному предпринимателю Хизри Алейдарову, занимающемуся продажей на площадке значительного количества книг.
Уточняется, что исключительные права на реализацию книг Лабковского принадлежат издательству «Эксмо», отсудившего ту же сумму у автора некоторое время назад.