Писатель Лабковский может отсудить около трех миллионов рублей за продажу книг на Wildberries

Михаил Лабковский подал в суд в связи с незаконной продажей своих книг на Wildberries. Об этом сообщает Life.ru .

Добавляется, что также он имеет претензии к индивидуальному предпринимателю Хизри Алейдарову, занимающемуся продажей на площадке значительного количества книг.

Уточняется, что исключительные права на реализацию книг Лабковского принадлежат издательству «Эксмо», отсудившего ту же сумму у автора некоторое время назад.