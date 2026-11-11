Ярче всех на прощании: Бабкина выбрала красное пальто для церемонии прощания с Федосеевой-Шукшиной

Певица Надежда Бабкина выбрала яркий наряд для церемонии прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной — красное пальто и черные брюки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на корреспондента издания.

На голове у артистки был повязан светлый платок с цветочным узором. Бабкина заявила, что фильмы и роли актрисы будут жить в памяти зрителей. Сын певицы отметил, что такие люди, как Федосеева-Шукшина, не уходят бесследно. Бабкина полностью разделила его мнение и добавила: все роли актрисы, даже небольшие, были настолько глубинными и человеческими, а людям такого всегда не хватает.

По словам певицы, через свое творчество Федосеева-Шукшина говорила со зрителями о жизни и простых человеческих ценностях, напоминала о важности прожить свою жизнь достойно. Бабкина подчеркнула: такие люди не уходят, потому что актриса оставила слишком большой след для страны.

На церемонии высказались и другие деятели культуры. Художник Никас Сафронов назвал игру народной артистки РСФСР абсолютно естественной, а созданный ею образ жительницы русской глубинки — достоверным. Представитель группы «На-На» вспомнил о теплом отношении актрисы к коллективу: она не раз посещала их концерты в Москве, а участники группы бывали у нее в гостях в Санкт-Петербурге. Певец Игорь Наджиев отметил, что талант Федосеевой-Шукшиной — это умение передавать русскую душу, а народная любовь к ней объясняется не только талантом, но и редкой душевной щедростью.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артистки, отметив ее актерский талант, искренность, обаяние и человеческое достоинство.

Ранее Бари Алибасов объяснил, почему не пойдет на похороны Федосеевой-Шукшиной.