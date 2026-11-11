Подмосковные борцы завоевали медали на всероссийских соревнованиях в Мытищах

Подмосковные спортсмены завоевали 19 медалей - восемь золотых, три серебряные и восемь бронзовых - на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе на призы мастера спорта СССР В.А. Родина среди юношей до 18 лет, которые прошли с 6 по 8 ноября в Мытищах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, победу смогли одержать Андрей Илюшкин (до 51 кг, Электрогорск), Аъзамхон Ишанов (до 55 кг, Химки), Самир Арипов (до 60 кг, Люберцы), Рустам Лафишев (до 80 кг, Химки). Кроме того, первое место заняли Вадим Троицкий (до 92 кг, Раменский), Нарек Арзуманян (до 110 кг, Одинцово), Илья Сармин (до 45 кг, Электрогорск), Василий Швайков (до 48 кг, Солнечногорск).

Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России», их участниками стали 192 спортсмена из 22 регионов России.

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