Булка разгребала лапами шифер, чтобы найти хозяина: собака спасла жизнь бойцу на СВО
Собака Булка спасла российского военного из-под завалов
Французский бульдог по кличке Булка помогла спасти жизнь российскому военнослужащему из Воронежа, который оказался под завалами после атаки беспилотника. Несколько месяцев назад сама собака чудом выжила, когда ее из-под руин вытащил боец с позывным «Виктор». Об этом сообщает корреспондент KP.RU.
Французский бульдог по кличке Булка помог спасти российского военнослужащего из Воронежской области, оказавшегося под завалами после удара беспилотника. Несколькими месяцами ранее боец с позывным «Виктор» вытащил эту собаку из-под руин, где она получила травму челюсти. Военные выходили животное, удалили осколки и кормили с ложки. За пристрастие к хлебу и хороший аппетит бульдога назвали Булкой; он стал любимцем подразделения.
Спустя несколько месяцев помощь понадобилась самому Виктору. После атаки дрона он оказался под обломками, и сослуживцы не сразу заметили его исчезновение. Когда поисковая группа вернулась на место, Булка начал разгребать лапами землю и шифер, указывая, где находится хозяин. Виктора нашли придавленным деревянной балкой, освободили и оказали медицинскую помощь. После эвакуации и лечения военнослужащий забрал собаку домой в Воронежскую область. Сейчас Булка живет у родителей Виктора и отдыхает.
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