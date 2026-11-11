Панкратов-Черный не выдержал прощания с Федосеевой-Шукшиной

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал о проблемах с самочувствием во время церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает Super.ru. со ссылкой на актера Александра Панкратова-Черного.

Церемония прошла в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. Когда гроб выносили, собравшиеся проводили актрису аплодисментами.

После прощания Панкратов-Черный перекинулся парой слов с группой «На-На» и честно признался: стоять со свечой у гроба оказалось тяжело. Пришлось сесть и передохнуть — артисту 78 лет.

И все же у гроба он оказался не случайно. Именно Панкратов-Черный поддерживал Ольгу, дочь актрисы. Отношения между сестрами — Марией и Ольгой — складывались непросто, но в этот день обе приехали проститься с матерью. Вместе с Марией пришли и ее сыновья — Фока и Фома.

Ранее стало известно, что отпевание Федосеевой-Шукшиной проходило в храме Воскресения Словущего.