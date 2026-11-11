Шнякин раскрыл, почему Соболева не пригласили в сборную

Комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Премьер-лига несправедливости» рассказал, почему нападающий «Зенита» Александр Соболев не был включен в окончательный список сборной России на ноябрьские матчи.

После матча с Нигерией (3:3) в раздевалке произошел конфликт между игроками. Константин Тюкавин «напихал» Максиму Глушенкову за то, что он играл без должного настроя. Главный тренер сборной Валерий Карпин не включил Глушенкова по этой причине даже в расширенный список. Отсутствие Соболева в окончательном списке Карпин объяснил медицинскими проблемами у футболиста, хотя после этого нападающий вышел в стартовом составе в матче против «Ростова» (2:2).

«Особенная роль была у Соболева, насколько я знаю, в этой истории, потому что он в какой-то момент пытался Макса защитить, и получилось еще хуже. Мы же знаем, что Соболев так себе обороняется, вот и здесь. Лучше бы этого не делал. Потому что, судя по всему, завелся Валерий Георгиевич, и досталось еще и Соболеву во всей этой истории», — рассказал Шнякин.

Сборная России сыграет 12 ноября с Узбекистаном в Ташкенте и 17 ноября с Венесуэлой в Краснодаре.

Ранее Валерий Непомнящий назвал сборную Узбекистана фаворитом в матче с Россией.