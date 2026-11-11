Алибасов не придет на похороны Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов решил не появляться на похоронах своей бывшей жены, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной: продюсер признался, что не выдержит этого зрелища. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на музыканта и продюсера Бари Алибасова.

Актрисы не стало 6 ноября — она умерла в больнице. За несколько недель до этого врачи признали ее неизлечимо больной и перевели на паллиативную терапию.

С Алибасовым Федосеева-Шукшина прожила в браке с 2018 по 2021 год. После развода тепла между ними не осталось, однако уход бывшей супруги, по его собственному признанию, стал для него тяжелым ударом.

Продюсер объяснил свое решение просто: он не хочет, чтобы последним воспоминанием о Лиде стало ее лицо в гробу. Такое не сотрешь из памяти, а ему дорого другое — как они вдвоем сидели за праздничным столом и вспоминали Новый год. Именно этот образ Алибасов и намерен сохранить.

Ранее стало известно, что Панкратов-Черный не выдержал прощания с Федосеевой-Шукшиной.