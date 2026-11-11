Алибасов не придет на похороны Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов объяснил, почему не пойдет на похороны Федосеевой-Шукшиной

Культура и спорт

Бари Алибасов решил не появляться на похоронах своей бывшей жены, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной: продюсер признался, что не выдержит этого зрелища. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на музыканта и продюсера Бари Алибасова.

Актрисы не стало 6 ноября — она умерла в больнице. За несколько недель до этого врачи признали ее неизлечимо больной и перевели на паллиативную терапию.

С Алибасовым Федосеева-Шукшина прожила в браке с 2018 по 2021 год. После развода тепла между ними не осталось, однако уход бывшей супруги, по его собственному признанию, стал для него тяжелым ударом.

Продюсер объяснил свое решение просто: он не хочет, чтобы последним воспоминанием о Лиде стало ее лицо в гробу. Такое не сотрешь из памяти, а ему дорого другое — как они вдвоем сидели за праздничным столом и вспоминали Новый год. Именно этот образ Алибасов и намерен сохранить.

Ранее стало известно, что Панкратов-Черный не выдержал прощания с Федосеевой-Шукшиной.

Актуально

Читайте также

Встретился с «сестрой-близняшкой»: Дмитрий Тарасов приехал в гости к блогеру Елене Морозовой

Встретился с «сестрой-близняшкой»: Дмитрий Тарасов приехал в гости к блогеру Елене Морозовой

Российского бизнесмена Абрамовича заметили с украинской моделью в Азербайджане

Российского бизнесмена Абрамовича заметили с украинской моделью в Азербайджане

«Как же мне повезло!»: Жизель Бундхен поздравила мужа с 39-летием

«Как же мне повезло!»: Жизель Бундхен поздравила мужа с 39-летием

Легкоатлетка Дарья Клишина ждет третьего ребенка

Легкоатлетка Дарья Клишина ждет третьего ребенка

Экс-мужу Кэти Перри вынесли приговор по делу о сексуализированном насилии

Экс-мужу Кэти Перри вынесли приговор по делу о сексуализированном насилии

Гарик Харламов признался, что перестал спать после рождения дочери

Гарик Харламов признался, что перестал спать после рождения дочери

Мать Сергея Соседова засомневалась в версии об убийстве сына

Мать Сергея Соседова засомневалась в версии об убийстве сына

Звезду «Эйфории» Эрика Дэйна лечили от несуществующей болезни

Звезду «Эйфории» Эрика Дэйна лечили от несуществующей болезни

В семье Нюши несчастье: сестра певицы попала в больницу после пожара

В семье Нюши несчастье: сестра певицы попала в больницу после пожара

«Я давно перестала следить за цифрами»: Тимати организовал матери отдых на Мальдивах по случаю дня рождения

«Я давно перестала следить за цифрами»: Тимати организовал матери отдых на Мальдивах по случаю дня рождения

Алексей Ягудин показал, как отдыхает с женой и дочерьми на пляже

Алексей Ягудин показал, как отдыхает с женой и дочерьми на пляже

Анна Цуканова-Котт покинула шоу «Звезды в джунглях» после появления жены Натана

Анна Цуканова-Котт покинула шоу «Звезды в джунглях» после появления жены Натана

Добавьте mosregtoday.ru в избранное