Бонусы за взлом: эксперт раскрыл, как аферисты воруют аккаунты через пуш-уведомления

В комментарии для Pravda.Ru эксперт объяснил механику новой волны взломов: злоумышленники больше не ищут сложные уязвимости в коде, а эксплуатируют нашу базовую человеческую лень и излишнее доверие к встроенным функциям безопасности. Современные системы защиты давно запомнили наши личные устройства, и для удобства они предлагают подтверждать вход с нового компьютера не вводом сложного пароля, а простым нажатием одной клавиши на доверенном смартфоне. Именно эту лазейку и взяли на вооружение мошенники.

По его словам, схема работает безотказно: преступник инициирует попытку входа в ваш аккаунт со своего оборудования, а система безопасности автоматически отправляет пуш-уведомление на ваш телефон. В этот момент раздается звонок от «службы поддержки», и убедительный голос сообщает о попытке взлома, предлагает помощь в проведении срочной операции или обещает щедрые бонусы за лояльность. Психологически человеку гораздо проще нажать «Ок» на светящемся экране, чем продиктовать незнакомцу сложный пароль, и именно на эту автоматическую реакцию рассчитывают аферисты. Ульянов подчеркивает, что злоумышленникам физически необходим этот клик, поскольку самостоятельно обойти двухфакторную защиту они не могут. Если бы хакер мог войти в ваш личный кабинет без вашего участия, он бы просто похитил деньги и не стал тратить время на уговоры, но современные протоколы безопасности вынуждают его втираться в доверие.

Эксперт добавил, что особенно опасны сценарии, когда звонки от якобы сотрудников банка или техподдержки мессенджеров поступают без всякого вашего обращения, а также схемы с «отменой платной услуги», где конечной целью всегда остается получение доступа к профилю. Для минимизации рисков необходимо отказаться от привычки слепо одобрять запросы системы и строго соблюдать правила цифровой гигиены, не передавая никому сервисные коды. Правоохранители регулярно фиксируют подобные сценарии, поэтому для подстраховки эксперты рекомендуют периодически проверять кредитную историю и контролировать список номеров, привязанных к вашему паспорту через государственные сервисы, чтобы вовремя заметить попытку оформления займа на ваше имя.

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