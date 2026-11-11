77-летняя Пугачева засветилась с мужем на Кипре: фото вызвало споры

77-летняя Алла Пугачева попала в объектив во время прогулки по Лимасолу в компании супруга — юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает фанатское сообщество певицы со ссылкой на публикацию в социальных сетях.

На свежем кадре Примадонна — в легкой белой блузке и солнцезащитных очках с цепочкой. Смотрит в камеру с улыбкой, выглядит бодро и явно не страдает от кипрского солнца.

Реакция публики ожидаемо раскололась: часть поклонников рассыпалась в комплиментах, назвав пару красивой, другая часть не удержалась от критики в адрес супругов.

Пугачева покинула Россию вскоре после начала специальной военной операции. Вместе с мужем и детьми она обосновалась в Лимасоле, где местные поклонники регулярно ловят артистку и ее семью в объективы и делятся снимками в соцсетях.

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