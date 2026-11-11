Дочери Федосеевой-Шукшиной помирились у гроба: Мария и Ольга шли за руку

Мария и Ольга, дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, которые не общаются много лет, на траурной церемонии в Москве впервые за долгое время пошли рядом — за гробом матери, держась за руки. Об этом сообщает «СтарХит».

Поначалу сестры держались по разные стороны и даже не приветствовали друг друга. Но когда гроб вынесли, обе двинулись следом — вместе, за руки, с опущенными глазами и слезами. Актриса при жизни надеялась, что дочери помирятся.

Похоронят Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой супруга Василия Шукшина.

Мария пришла с сыновьями Фомой и Фокой. Проститься с актрисой собрались Александр Панкратов-Черный, Никас Сафронов, солисты «На-На», Надежда Бабкина и другие известные персоны.

Ранее стало известно, почему Бари Алибасов, последний супруг покойной, на церемонию не приехал. Вместо себя он отправил венок с надписью «Лидуше, прекрасной части моей жизни».