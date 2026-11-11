Команда «Фрязино» одержала победу в Гранд-финале «Битвы городов» по дзюдо

Подмосковные спортсмены завоевали золотые медали на Всероссийском Гранд-финале «Битвы городов» по дзюдо, который прошел с 8 по 10 ноября в Международном центре самбо в Лужниках. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Команда «Фрязино» (Московская область) смогла одержать победу над командой «Назрань» (Республика Ингушетия) со счетом 13:9 и стать победителем соревнований. В общей сложности участниками соревнований стали восемь сильнейших команд России, ставших победителями легионов в каждом федеральном округе. Подмосковная команда «Фрязино» выступала в дивизионе «Михаил Кутузов» и до этого также одержала победу в легионе.

Проект запустили Федерация дзюдо России и благотворительная программа «Колыбель Отечества». Заключительным турниром сезона станет Международный Суперфинал, который пройдет с 3 по 17 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.