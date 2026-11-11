«Спартак» отметил достижение Пруцева, потроллив игроков «Зенита»

«Спартак» подшутил над конфликтом Карпина с игроками «Зенита»

Культура и спорт
Данил Пруцев

Фото: [Данил Пруцев/ФК «Спартак»]

Пресс-служба «Спартака» отметила достижение полузащитника Данила Пруцева с намеком на конфликт главного тренера сборной России Валерия Карпина с игроками «Зенита» Максимом Глушенковым и Александром Соболевым.

После матча со сборной Нигерии (3:3) в раздевалке российской команды произошел конфликт. По данным журналиста Глеба Чернявского, Карпин упрекнул Глушенкова в нежелании бегать. Соболев заступился за одноклубника, сказав: «Ну, в „Зените“ канает».

«Данил Пруцев — лидер тура Альфа-Банк РПЛ по пробегу! 13 726 метров за матч. В „Спартаке“ канает только так», — опубликовала пост в соцсетях пресс-служба красно-белых.

Глушенков и Соболев не были включены в заявку сборной России на ноябрьские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин рассказал свою версию недовольства в адрес игроков «Зенита» со стороны Карпина.

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