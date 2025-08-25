Победительница шоу «Голос Шатуры» Карина Кубатко записала музыкальную композицию
Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура]
Вокалистка, ставшая триумфатором шоу «Голос Шатуры», Карина Кубатко, создала музыкальную композицию при содействии популярного хип-хоп коллектива «Не ради денег».
У девушки с неповторимым, завораживающим тембром голоса появился сценический имидж – Kary K. Исключительно для нее была разработана песня под названием «Крылья».
«Мне импонируют композиции, несущие глубокий смысл, я искренне прочувствовала каждое слово. Необходимо передать слушателю переживание, – призналась Карина. – Эта мелодия рассказывает о сильных, возвышенных чувствах, о всепоглощающей и искренней любви. Для каждого человека важно обрести настоящую любовь, чтобы испытать те самые, волнующие ощущения, мурашки и трепет, чтобы полностью слиться с другим человеком и ощутить единство. Я убеждена, что это возможно.»
Карина видит свою мечту в совместном творчестве с Мари Краймбрери, Полиной Гагариной или Ириной Дубцовой.
В субботу, 23 августа, Карина отпраздновала свой день рождения. Начала она свой праздник в Калининграде. Эта поездка стала наградой за победу в проекте «Голос Шатуры» от представителей администрации округа.
«Поздравляем и желаем нашей Kary K осуществления всех творческих стремлений и той самой любви, о которой она поет», – сообщили организаторы конкурса.