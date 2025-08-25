Победительница шоу «Голос Шатуры» Карина Кубатко записала музыкальную композицию

У девушки с неповторимым, завораживающим тембром голоса появился сценический имидж – Kary K. Исключительно для нее была разработана песня под названием «Крылья».

«Мне импонируют композиции, несущие глубокий смысл, я искренне прочувствовала каждое слово. Необходимо передать слушателю переживание, – призналась Карина. – Эта мелодия рассказывает о сильных, возвышенных чувствах, о всепоглощающей и искренней любви. Для каждого человека важно обрести настоящую любовь, чтобы испытать те самые, волнующие ощущения, мурашки и трепет, чтобы полностью слиться с другим человеком и ощутить единство. Я убеждена, что это возможно.»

Карина видит свою мечту в совместном творчестве с Мари Краймбрери, Полиной Гагариной или Ириной Дубцовой.

В субботу, 23 августа, Карина отпраздновала свой день рождения. Начала она свой праздник в Калининграде. Эта поездка стала наградой за победу в проекте «Голос Шатуры» от представителей администрации округа.