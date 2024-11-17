Победивший Тайсона блогер-боксер Пол вызвал на бой Коннора Макгрегора

Блогер-боксер из США Джейк Пол решил не останавливаться на субботней победе над легендарным Майком Тайсоном и вызвал на поединок экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

В своем аккаунте в соцсети Х Пол подчеркнул, что его не смущает разница в весовой категории. Он посоветовал не обращать на это внимания и своего визави.

«Дорогой Конор, я знаю, что ты сказал моей команде, что будешь драться со мной в категории 77 кг. Но тогда этого никогда не случится. Давай проведем бой в ММА — без весовых категорий. Все, как раньше. Но ты не захочешь», — написал Пол.

Напомним, что 16 ноября Тайсон проиграл Полу с отставанием в четыре очка судейским решением. После боя он отказался вешать перчатки на гвоздь, заявив, что не собирается пока завершать спортивную карьеру.

Майк Тайсон имеет за плечами 58 поединков, из которых одержал победу в 50 (44 нокаутом), и 6 поражений. На счету Пола 11 боев, в которых он одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел одно поражение. Вернее, теперь уже два.

Макгрегор является экс-чемпионом UFC сразу в двух категориях — в легком и полулегком весе.