Тайсон отказался завершать карьеру после проигрыша Полу

Американский блогер Джейк Пол, который накануне выиграл общим решением судей бой у легенды бокса Майка Тайсона, заявил после поединка, что он якобы не испытывал никакой боли от ударов экс-абсолютного чемпиона мира.

Напомним, Тайсон, который оказался на полкилограмма тяжелее своего оппонента, имеет за плечами 58 поединков, из которых одержал победу в 50 (44 нокаутом), и 6 поражений. На счету Пола 11 боев, в которых он одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел одно поражение. Он проиграл Полу с отставанием в четыре очка.

«Я всем говорил, что преподам Тайсону уроки бокса, я так и сделал», — сказал Пол.

Тайсон же после поражения, в свою очередь, заявил, что «не расстроен от поражения». Мало того, по словам боксера, он не намерен завершать спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что во время прямой трансляции боя, вернее, перед схваткой, телекамера канала Netflix выхватила обнаженные ягодицы 58-летнего Тайсона, показав их всему миру.