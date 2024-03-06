Под звуки весны: в городском округе Мытищи фигуристы спортшколы «Авангард» выступили на открытом катке

Номер мытищинских фигуристов поразил зрителей грациозностью и элегантностью. На открытом катке талантливые воспитанники школы завораживали горожан изящными прыжками и вращениями, блестяще выполненными спиралями и шагами. Среди спортсменов можно было заметить Антона Мороза, который признан восходящей звездочкой мытищинского фигурного катания.

Фигуристам удалось поднять зрителям настроение, что особенно важно в преддверии Международного женского дня и праздничных выходных. Неудивительно, что бурные аплодисменты не стихали. На этом сюрпризы не закончились.

После выступления каждый желающий мог выйти на лед и получить уроки мастерства от тренеров спортивной школы. Катание на коньках — это эффективный способ не только активно провести время, но и зарядиться прекрасным настроением. В этом убедился каждый участник мастер-класса. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая напомнила, что каток продолжает работу.