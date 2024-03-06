Под звуки весны: в городском округе Мытищи фигуристы спортшколы «Авангард» выступили на открытом катке
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]
На Центральном катке у ДК «Яуза» для жителей городского округа Мытищи юные фигуристы спортшколы «Авангард» провели показательное выступление.
Номер мытищинских фигуристов поразил зрителей грациозностью и элегантностью. На открытом катке талантливые воспитанники школы завораживали горожан изящными прыжками и вращениями, блестяще выполненными спиралями и шагами. Среди спортсменов можно было заметить Антона Мороза, который признан восходящей звездочкой мытищинского фигурного катания.
Фигуристам удалось поднять зрителям настроение, что особенно важно в преддверии Международного женского дня и праздничных выходных. Неудивительно, что бурные аплодисменты не стихали. На этом сюрпризы не закончились.
После выступления каждый желающий мог выйти на лед и получить уроки мастерства от тренеров спортивной школы. Катание на коньках — это эффективный способ не только активно провести время, но и зарядиться прекрасным настроением. В этом убедился каждый участник мастер-класса. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая напомнила, что каток продолжает работу.
«Дорогие мытищинцы! Наш каток продолжает работать, успейте поймать последние морозные денечки. А нашим талантливым юным фигуристам желаю верить в свои силы. Победа приходит только благодаря упорным тренировкам и терпению! Всех женщин поздравляю с наступающим праздником весны!», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.