Братья Ткачаки установили уникальное достижение в НХЛ

Брэди и Мэттью Ткачаки оформили первый в НХЛ «натуральный» братский хет-трик

Культура и спорт

Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]

Нападающие «Флорида Пантерз» Брэди и Мэттью Ткачаки установили уникальное достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче с «Коламбус Блю Джекетс» (7:3) младший из братьев Брэди оформил так называемый натуральный хет-трик, то есть забросил три шайбы подряд. Уникальность ситуации состоит в том, что во всех трех случаях ему ассистировал старший брат Мэттью. Это первый подобный случай в НХЛ, и сложно представить, что столь уникальная ситуация может повториться в ближайшем будущем.

Любопытно, что перешедший в межсезонье в «Флориду» из «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачак забросил свои первые шайбы за новую команду — лишь в седьмом матче. В игре с «Коламбусом» он набрал 4 (3+1) очка, при том что в предыдущих шести играх в его активе был лишь один ассистентский балл. Мэттью в отчетном матче сделал ассистентский пента-трик. На данный момент он лучший бомбардир команды с 10 (3+7) очками.

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавил снайперскую гонку в НХЛ.

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