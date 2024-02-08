Подготовка к Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0.» стартовала в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В четверг в регионе провели заседание Координационного совета при губернаторе Подмосковья по взаимодействию с РДДМ, которое организует мероприятие.

«Наша задача — сделать все, чтобы отборочный, муниципальный и региональный этапы прошли на самом высоком уровне. У коллег из «Юнармии» есть опыт проведения подобных мероприятий, поэтому мы объединим наши усилия», - рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В игре примут участие ребята трех возрастных групп: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. Отборочный этап пройдет в феврале-марте в школах области, муниципальный — в апреле, региональный — в мае на базе лагеря «Юнармеец» в Щелково. Победители представят Подмосковье в полуфинале игры.