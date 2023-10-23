Подмосковные атлеты отличились на Играх стран БРИКС

Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, четверо посланцев Подмосковья завоевали 11 наград, шесть из которых золотые. Пловец из Мытищ Роман Акимов пять раз поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета. Медали высшей пробы ему вручены за победы на дистанциях 100 метров и 200 вольным стилем, в комбинированной мужской эстафете 4×100, смешанной эстафете 4×100 вольным стилем и комбинированной смешанной эстафете 4×100. Отметим, что на счету Романа также еще три серебра в различных дисциплинах.

Золотым медалистом Игр стала и Ксения Зайцева, выигравшая командные соревнования по теннису. В соревнованиях по бадминтону бронзовых наград удостоились Глеб Степаков и Владислав Добычкин. Отметим, большую роль в успехе атлетов сыграли областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, СШОР по игровым видам спорта, Спортивное училище (техникум) № 5.

Всего в пятых Играх стран БРИКС принимали участие около 450 спортсменов из ЮАР, России, Китая, Индии и Бразилии. Соревнования проходили по шести видам спорта: плавание, теннис, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины — настольный теннис, теннис на колясках). В 2024 году соревнования впервые примет Россия. Шестые Игры в июне пройдут в Казани.