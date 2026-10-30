Звезда «Не родись красивой» Такшина рассказала о тяжелом периоде борьбы с анорексией

46-летняя российская актриса Юлия Такшина откровенно рассказала о том, как в подростковом возрасте столкнулась с анорексией, пишет Super.

В подкасте «Смысл жизни» артистка призналась, что толчком к таком состоянию стало неосторожное замечание брата о ее внешности. После этого девушка практически перестала есть.

«Я похудела с 56 до 39 кг. Но смотрела на себя и говорила: „Какая же ты толстая“, ведь я еще бальными танцами занималась», — рассказала Юлия.

Переломным моментом стали проблемы со здоровьем. После одного из приступов боли Такшиной вызвали скорую помощь. Врач предупредил ее, что из-за длительного голодания организм ослаб настолько, что может не справиться даже с незначительным заболеванием.

Именно эти слова заставили актрису пересмотреть отношение к питанию. Она вернулась к нормальному рациону и постепенно набрала 18-20 кг.

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