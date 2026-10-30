Более 500 тыс. детей в Подмосковье сделали прививку от гриппа

В Подмосковье прививку от гриппа в рамках кампании по вакцинации населения сделали более 500 тыс. детей, пройти процедуру можно в поликлиниках по месту прикрепления, а также в детских садах и школах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Дети особенно подвержены риску заражения гриппом. При этом заболевание может протекать тяжело и приводить к серьезным осложнениям», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что вакцинация позволяет снизить эти риски и защитить здоровье ребенка, ее проводят бесплатно. Перед процедурой врачи осматривают пациента, чтобы исключить возможные противопоказания.

Записаться на прием к врачу в поликлинику можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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