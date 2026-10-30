В Подмосковье ИИ проверил более 63 тыс. заявлений на получение разрешения на такси

С начала 2026 года искусственный интеллект в Подмосковье проверил 63,6 тыс. заявлений на услугу, которая позволяет получить или аннулировать действие разрешения на такси. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Пользователям нужно онлайн-форму на странице услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» и прикрепить документы. После этого ИИ будет распознавать файлы и искать недочеты. Если документ нечитаемый или не нужен для этой услуги, то система отправит уведомление. Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в регионе, а также для самозанятых.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.