Конкурс в Реутове: как школьникам заработать баллы для поступления в Бауманку

Школьники со всей страны, увлеченные наукой и изобретательством, получат шанс проявить себя на подмосковном конкурсе. Его победители смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в Бауманский университет. Прием работ на отборочный этап конкурса научно-технических проектов, организованного АО «ВПК „НПО машиностроения“», открывается 1 января. О том, куда и как подать заявку, — в материале REGIONS.

Стартовал прием заявок на конкурс для юных изобретателей при МАОУ «Лицей» в Реутове. Подать заявку можно онлайн — на официальном сайте образовательного учреждения. Участникам предстоит выбрать одно из шести профильных направлений: «Инженерное творчество», «Техника и инженерное дело», «Информатика и автоматизированные системы», «Физика и познание мира», «Математика» и «Юниор‑техник».

Отборочный этап завершится подведением итогов в рамках II Всероссийской научно‑практической конференции «Первые ступени больших открытий». Мероприятие состоится 24–25 февраля непосредственно в реутовском лицее. Экспертную оценку проектам дадут специалисты из числа практикующих инженеров и ученых — именно они составят жюри конкурса.

Лучшие разработки получат продолжение: в апреле их представят на финальном этапе в детском технопарке «Изобретариум» в Реутове. Школьники продемонстрируют собственные инженерные решения — от программных продуктов и устройств до моделей летательных аппаратов.

Для финалистов предусмотрена дополнительная возможность — участие в заключительном этапе олимпиады «Шаг в будущее» (профиль «Инженерное дело») от МГТУ им. Н. Э. Баумана. На этом этапе ребятам предстоит не только подтвердить теоретическую подготовку, но и показать практическую реализацию проекта, а также грамотно защитить свою идею.

Победители и призеры конкурса получат значимые преимущества: их имена внесут в Государственный информационный ресурс «Таланты России», а при поступлении в топовые технические вузы им начислят дополнительные баллы. Прием работ на отборочный тур открыт с 1 января по 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало лидером по числу победителей конкурса «Быть, а не казаться».