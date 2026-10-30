В ЦСКА пожаловались на ранее начало матча с «Оренбургом»: после предыдущей игры пройдет менее трех суток

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в разговоре с «Матч ТВ» выразил недовольство ранним временем начала матча 13-го тура с «Оренбургом».

Игра в Оренбурге назначена на 1 ноября в 13:00 по московскому времени. Армейцам предстоит выезд на Урал после вечернего матча в четверг, 29 октября. В игре Кубка России ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 3:1.

«От игры с „Локомотивом“ не пройдет 72 часа. Не понимаю, почему так назначаются матчи. Нам нужно поберечь футболистов. Мы можем терять игроков, которые дают зрелище и на которых ходят зрители. Но что есть, то есть. Будем работать так», — сказал Игдисамов.

После 12 туров ЦСКА занимает третье место в РПЛ с 25 очками, «Оренбург» идет на шестой позиции — 16 баллов.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от ЦСКА намекнул на то, что может подать в отставку.