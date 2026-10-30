Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

kino.mail: звезда «Штрафбата» Максим Дрозд провел фотосессию с 16-летней дочерью

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

58-летний российский актер Максим Дрозд, прославившийся роялями в военных драма, провел фотосессию со своей 16-летней дочерью Софией и поделился снимками в социальных сетях, передает Кино Mail.

Дрозд растит дочь вместе с 45-летней актрисой Викторией Полторак. Пара познакомилась на съемках сериала «Проклятый рай». Артисты поженились в 2009 году, однако через пять лет их брак завершился разводом.

По словам Виктории, после расставания бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения ради дочери. Актриса не препятствовала общению Софии с отцом.

Дрозд был официально женат три раза, всего у него четверо детей. Первой женой артиста стала Лилия Фомина — хореограф и балетмейстер, с которой он учился в одном классе в школе. Их брак длился с 1991 по 2002 годы. В этом союзе родилась дочь Дарья.

Второй женой Максима стала Анастасия Бровкина, с которой он поженился в 2003 году. В браке родились двое детей: сын Егор и дочь Мария.

Ранее композитор Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения.

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