Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью
kino.mail: звезда «Штрафбата» Максим Дрозд провел фотосессию с 16-летней дочерью
Фото: [соцсети]
58-летний российский актер Максим Дрозд, прославившийся роялями в военных драма, провел фотосессию со своей 16-летней дочерью Софией и поделился снимками в социальных сетях, передает Кино Mail.
Дрозд растит дочь вместе с 45-летней актрисой Викторией Полторак. Пара познакомилась на съемках сериала «Проклятый рай». Артисты поженились в 2009 году, однако через пять лет их брак завершился разводом.
По словам Виктории, после расставания бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения ради дочери. Актриса не препятствовала общению Софии с отцом.
Дрозд был официально женат три раза, всего у него четверо детей. Первой женой артиста стала Лилия Фомина — хореограф и балетмейстер, с которой он учился в одном классе в школе. Их брак длился с 1991 по 2002 годы. В этом союзе родилась дочь Дарья.
Второй женой Максима стала Анастасия Бровкина, с которой он поженился в 2003 году. В браке родились двое детей: сын Егор и дочь Мария.
Ранее композитор Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения.