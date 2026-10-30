В Орехово-Зуевском ликвидировали один лесной пожар
Лесной пожар ликвидировали в Орехово-Зуевском округе
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В минувший четверг, 29 октября, на территории лесного фонда Московской области обнаружили один пожар, местные жители заметили очаг возгорания в 1 км от деревни Асташково Орехово Зуевского округа и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Информацию об этом передали в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса, в его ликвидации приняли участие пять человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. Причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами, подозреваемые в поджогах устанавливаются.
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