В Подольске после капремонта откроют Центр детского творчества

В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска завершился капитальный ремонт Центра детского творчества на улице Школьной, 10/1, его планируют открыть в IV квартале 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». В здании обновили фасад здания, заменили все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, выполнено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. Кроме того, здание оснащено современным технологическим оборудованием и мебелью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.