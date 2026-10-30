В Щелкове защитили права жены участника СВО

Щелковская городская прокуратура Московской области провела проверку по обращению жены погибшего участника специальной военной операции, который до убытия в зону проведения СВО постоянно проживал на территории области, однако не был зарегистрирован в установленном порядке. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Супруга военнослужащего обратилась за получением гарантированных мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 3 млн рублей, но получила отказ в связи с отсутствием у погибшего регистрации на территории региона. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании юридического факта постоянного проживания мужчины в Подмосковье, там требования были удовлетворены. За супругой военнослужащего признано право на получение единовременной выплаты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.