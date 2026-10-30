Один в тайге: охотник ждет эвакуации после гибели товарища от лап медведя

В тайге Красноярского края 29-летний охотник по имени Юрий остался в одиночестве после того, как его товарищ погиб от нападения медведя. Выбраться самостоятельно он не может, эвакуацию пока не проводят, сообщил prmira.ru со ссылкой на телеграм-канал «Борус». Информацию прокомментировали в МЧС.

О случившемся рассказал друг Юрия. По его словам, охотник находится в лесу Курагинского округа один — его напарник погиб при встрече с медведем.

По информации издания, мужчины ушли на охоту две недели назад. 28 октября 48-летний Виталий Елфимов, охотник с опытом, отправился один проверить охотничью избу. Обратно он не вернулся, а к Юрию прибежала лишь собака. Тогда молодой человек пошел на поиски.

«Юра принял решение пойти на поиски, пока следы еще были видны. Когда шел, а это уже было после восьми вечера, через километров шесть-семь увидел в темноте глаза медведя и его силуэт. С двух выстрелов он его положил, а неподалеку нашел уже разорванное и прикопанное тело Витали. После чего Юра ушел бегом обратно в избу. Доложил об этом нам сразу же, ночью», — рассказал «Борусу» друг Илья, сообщил prmira.ru.

Как сообщают журналисты, Юрий дожидается эвакуации в избе, которая стоит примерно в 160 километрах от ближайшего населенного пункта. У него есть немного патронов и запас еды на неделю, однако опыта охоты и выживания в тайге у него нет.

Родные опасаются, что Юрий останется без связи и помощи, и переживают, что на него может напасть медведь.

В МЧС журналистам сообщили: за мужчиной должны прилететь спасатели из Абакана. Но сейчас погода нелетная, и когда борт сможет вылететь, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что врачи оценили состояние вахтовика после нападения медведя на «Бухте Север».