Зверев достиг высшей точки в карьере: 2 ноября теннисист станет первой ракеткой мира

Немец российского происхождения Зверев станет первой ракеткой мира 2 ноября

Культура и спорт

Фото: [АТР]

Немецкий теннисист Александр Зверев в понедельник, 2 ноября, займет первое место в рейтинге АТР. Это стало известно после того, как во втором круге турнира в Вене Зверев обыграл голландца Таллона Грикспора — 6:4, 7:5.

Зверев впервые возглавит мировой рейтинг, он станет 30-й в истории первой ракеткой мира и первым немцем — после Бориса Беккера. Он подвинет в рейтинге итальянца Янника Синнера.

Сезон-2026 получился самым успешным в карьере 29-летнего теннисиста. Звереву впервые покорились турниры Большого шлема — сначала «Ролан Гаррос», а затем Открытый чемпионат США. Кроме того, теннисист сыграл в финале Уимблдона, также впервые в карьере.

Зверев родился в Гамбурге в 1997 году в семье русских эмигрантов. Его родители Александр и Ирина перебрались в Германию в 1991 году. За свою карьеру теннисист выиграл 26 турниров АТР и заработал на корте $74,4 млн призовых.

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