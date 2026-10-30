Зверев достиг высшей точки в карьере: 2 ноября теннисист станет первой ракеткой мира

Немецкий теннисист Александр Зверев в понедельник, 2 ноября, займет первое место в рейтинге АТР. Это стало известно после того, как во втором круге турнира в Вене Зверев обыграл голландца Таллона Грикспора — 6:4, 7:5.

Зверев впервые возглавит мировой рейтинг, он станет 30-й в истории первой ракеткой мира и первым немцем — после Бориса Беккера. Он подвинет в рейтинге итальянца Янника Синнера.

Сезон-2026 получился самым успешным в карьере 29-летнего теннисиста. Звереву впервые покорились турниры Большого шлема — сначала «Ролан Гаррос», а затем Открытый чемпионат США. Кроме того, теннисист сыграл в финале Уимблдона, также впервые в карьере.

Зверев родился в Гамбурге в 1997 году в семье русских эмигрантов. Его родители Александр и Ирина перебрались в Германию в 1991 году. За свою карьеру теннисист выиграл 26 турниров АТР и заработал на корте $74,4 млн призовых.