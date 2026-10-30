С ноября подмосковная рыбалка заметно меняется. Вода остывает, рыба смещается на глубину, а поклевки становятся вялыми. Но и в конце осени можно рассчитывать на улов — окуня, щуку, судака или леща. Секрет в том, чтобы верно выбрать место, приманку и время. Где искать рыбу и на что она берет в конце осени, REGIONS расспросил специалиста по рыбной ловле Сергея Тарновского.

Какая рыба активна в ноябре

Холодная вода замедляет реакцию хищника. По мнению эксперта, спиннингистам имеет смысл взять некрупный силикон и вести его у дна с паузами. По окуню работают легкий джиг и мелкие блесны, по щуке — воблеры и колебалки. Судак держится глубоких речных участков, часто ловится в сумерках.

«В ноябре в первую очередь стоит ориентироваться на окуня и щуку. Окунь держится возле бровок, коряг и перепадов глубины, а щуку стоит искать рядом с остатками водной растительности и на участках, где есть кормовая рыба. Если вода уже холодная, лучше не торопиться с проводкой: иногда именно длинная пауза провоцирует поклевку», — рассказал Тарновский.

Тем, кто охотится за мирной рыбой, подойдет фидер на леща и плотву. Насадка — мотыль, опарыш или червь. Прикормку на холоде нужно давать дозированно: рыба быстро насыщается и перестает брать.

Где искать рыбу в Подмосковье

Ловить с берега удобно на Москве-реке, Клязьме и малых реках, где есть глубины и обратное течение. На Москве-реке стоит поискать окуня и судака, на Клязьме и Пахре — щуку и окуня. Крупные водохранилища — Истринское, Рузское, Озернинское — интересны сваями и бровками, но многое решают погода и конкретная точка.

День в ноябре короток, поэтому маршрут лучше спланировать заранее и вернуться засветло. Перед выездом не помешает свериться с прогнозом и оценить состояние водоема: ветер, осадки и перепады температуры влияют на клев.

«Выбирать место стоит и по рельефу дна. Если ловите с берега, ищите участки, где глубина начинается недалеко от суши. На незнакомом месте лучше сначала сделать несколько пробных забросов и проверить разные горизонты, а не задерживаться на одной точке, где нет поклевок», — посоветовал специалист.

Какие правила действуют осенью

С 1 октября по 30 апреля в Подмосковье запрещена ловля на участках, попавших в перечень зимовальных ям. Запрет действует только для обозначенных мест, а не для всех водоемов, поэтому список стоит уточнить до поездки. Также нужно соблюдать суточные нормы вылова, минимальные размеры рыбы и другие ограничения.

Первый лед в ноябре не считается безопасным лишь потому, что выглядит прочным. На малых водоемах он встает неравномерно, а у течения, родников и водосбросов остается тонким. Пока лед не установился, лучше рыбачить с берега.

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