В Подмосковье водителей предупредили о штрафах за парковку на красно-белой разметке

В подмосковных дворах набирает популярность красно-белая диагональная разметка. Ее площадь составляет от 40 до 225 кв. метров. Многие автомобилисты по привычке не обращают на нее внимания и оставляют машины прямо в этих зонах. За что в таком случае грозит штраф и для чего нужны полосы у подъездов, REGIONS пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также юрист Сергей Измайлов.

«Назначение этой зоны — оставить свободным место подъезда для пожарных машин и развертывания автолестниц к окнам квартир. Оставлять здесь автомобили жильцам строго запрещено», — пояснили в Минчистоты.

Как уточнили в ведомстве, такая разметка во дворе многоквартирного дома отмечает площадку, предназначенную для пожарной и спасательной техники МЧС и для машин скорой помощи.

Юрист Сергей Измайлов напомнил: в этом году в Подмосковье приняли закон № 78/2026-ОЗ от 15.06.2026. Документ дополнил действующие нормы в сфере благоустройства.

«В законе прописано, что в жилых районах, кварталах, включая дворы, следует обеспечивать беспрепятственные проходы, проезды, подъезды для пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники и размечать площадки для нее с учетом Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и методических рекомендаций по их устройству. Это делается в целях безопасности на случай возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций или иных происшествий», — сказал собеседник издания.

По словам Измайлова, закон также запрещает оставлять автотранспорт на красно-белой разметке площадок, отведенных под пожарную, специальную и аварийно-спасательную технику.

«Если из-за припаркованного в спецзоне автомобиля соответствующие службы не смогут вовремя приступить к ликвидации пожара, владелец транспортного средства может понести административную и уголовную ответственность, связанную с созданием препятствий для работы спасателей, и косвенно быть виновным в причинении вреда имуществу, а также в получении травм и гибели людей. Но данные последствия будут квалифицироваться правоохранительными органами только в каждом конкретном случае», — пояснил Измайлов.

В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области предупредили: нарушителям грозят серьезные штрафы, а машину могут эвакуировать.

«Для граждан (водителей) штраф может составить от 5 тыс. до 15 тыс. ₽. Для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. ₽. Для юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. ₽», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья рассказал о ремонте дорог в 2026 году.