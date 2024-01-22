Подмосковные следж-хоккеисты выиграли первый трофей в новом году

Подмосковная команда по следж-хоккею «Феникс» выиграла первый трофей в 2024 году «Кубок сильных духом».

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области турнир прошел в Мытищах на ледовом катке возле ДК «Яуза». Матч провели две команды — «Феникс» (Московская область) и «Белые медведи» (Москва). В составах обоих клубов выступают игроки паралимпийской сборной России.

Победу со счетом 4:1 одержали подмосковные хоккеисты. Партнерами соревнования выступили Фонд помощи и социальной адаптации инвалидов «Качество жизни», администрация городского округа Мытищи и научно-производственная фирма «Ортокосмос».