Подмосковные спортсмены завоевали пять наград на чемпионате по вольной борьбе

Спортсмены из региона завоевали пять наград на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом рассказали в областном Минспорта.

Так, представители региона получили две золотые медали, две серебряные и одну бронзовую.

Спортсменка из области Екатерина Букина была признана чемпионкой России в весовой категории до 76 килограммов. Завур Угуев победил в мужской категории до 57 килограммов.

Соревнования проходили в Каспийске в период с 19 по 25 июня.