Подмосковный клуб «Ярополк» победил в одной из номинаций национальной премии «Патриот-2023»
Фото: [yaropolk-kr.ru]
Проект «Быть здоровым — это модно» спортивно-патриотического клуба «Ярополк» победил в номинации «Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни» национальной премии «Патриот-2023».
Отмечается, что в этом году из более чем двух тысяч проектов номинантами стали сто семьдесят проектов, из которых только двадцать восемь проектов — лауреаты в разных номинациях! Церемония началась с минуты молчания в память о тех, кто отдал жизнь, защищая и отстаивая интересы страны. Поздравления лауреатам направил президент, среди них врачи, учителя, волонтеры, журналисты и, конечно, ветераны СВО.
Несмотря на то, что в этот день команда проекта проводила межрегиональный турнир по единоборствам, посвященный Дню героев Отечества, директору клуба удалось вырваться на ВДНХ, где и подводили итоги премии.
«Хотим выразить слова искренней признательности всем тем, кто делал и делает эту акцию, тем, кто в ней участвует, и тем, кто ее поддерживает финансово, информационно и идейно! Эта премия — результат нашей с вами большой и напряженной работы! Еще раз всем большое спасибо!», — отметил руководитель СПК «Ярополк» Илья Шадриков.