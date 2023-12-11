Подмосковный клуб «Ярополк» победил в одной из номинаций национальной премии «Патриот-2023»

Отмечается, что в этом году из более чем двух тысяч проектов номинантами стали сто семьдесят проектов, из которых только двадцать восемь проектов — лауреаты в разных номинациях! Церемония началась с минуты молчания в память о тех, кто отдал жизнь, защищая и отстаивая интересы страны. Поздравления лауреатам направил президент, среди них врачи, учителя, волонтеры, журналисты и, конечно, ветераны СВО.

Несмотря на то, что в этот день команда проекта проводила межрегиональный турнир по единоборствам, посвященный Дню героев Отечества, директору клуба удалось вырваться на ВДНХ, где и подводили итоги премии.